2018-06-18T20:21:52+03:00
Общество

Россия и Украина договорились о взаимных посещениях осужденных

Речь идет о посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В понедельник, 18 июня, состоялась встреча омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой. Уполномоченные по правам человека договорились о взаимном посещении осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и находящегося под арестом российского журналиста Кирилла Вышинского.

"Предварительная встреча позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе (с Денисовой) или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова.

Она отметила, что точные даты посещений обсуждаются.

"Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали", - добавила российский омбудсмен.

Денисова, в свою очередь, заявила, что уже лично побывала у Вышинского, и никаких жалоб от него не поступало.

"Он содержится в камере на пять человек в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания. В камере есть душ с круглосуточной подачей горячей воды", - сказала Денисова, передает ТАСС.

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