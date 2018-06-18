СЕГОДНЯ 21:51 2018-06-18T21:51:16+03:00

Народный артист СССР скончался на 88-м году жизни в субботу, 16 июня

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове дирижера Геннадия Рождественского Виктории Постниковой. В своей телеграмме глава государства отметил вклад музыканта в приумножение традиций российского искусства.

"Ушел из жизни Геннадий Николаевич Рождественский – выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижерской школы, человек высочайшей культуры и достоинства", — говорится в телеграмме президента.

Путин назвал примером истинного подвижничества и преданности избранному делу творческую и наставническую деятельность Рождественского. По словам главы государства, память об артисте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников его таланта.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский.