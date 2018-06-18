За прошедшую неделю рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз

СЕГОДНЯ 22:07 2018-06-18T22:08:11+03:00

Рост цен на бензин в России за прошедшую неделю замедлился в 12 раз Фото: Иван ВИСЛОВ

В период с 28 мая по 3 июня топливо в среднем подорожало на 60 копеек

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За прошедшую неделю средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом в течение предыдущей недели - с 28 мая по 3 июня - топливо в среднем подорожало на 60 копеек.

Так, с 4 по 9 июня 2018 года цена бензина марки Аи-92 выросла на 6 копеек, составив 41,74 рубля за литр, Аи-95 - на 5 копеек, до 44,69 рубля за литр, Аи-98 - на 3 копейки, до 49,74 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2 копейки, составив 44,44 рубля за литр.

Отмечается, что с начала текущего года средние цены на бензин выросли на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%. Рост цен на бензин за прошедшую неделю отметили в 32 российских регионах, снижение стоимости - в 17 центрах субъектов. В столице за этот период цены на топливо не изменились, в Санкт-Петербурге - увеличились на 0,1%.

Напомним, резкий рост цен на бензин в России привел к тому, что с 1 июня правительство снизило акцизы на бензин и дизель, а также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен.