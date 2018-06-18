Новое правительство Испании может перенести останки Франко из Долины павших близ Мадрида

СЕГОДНЯ 22:57 2018-06-18T22:57:38+03:00

Предыдущие власти не стали переносить захоронение, несмотря на призывающую к этому парламентскую резолюцию

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Новое правительство Испании может перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из Долины павших в 40 км от Мадрида. Как сообщило агентство Reuters, об этом заявил один из руководителей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Оскара Пуэнте, который входит в число друзей главы правительства Педро Санчеса.

"Решение об эксгумации останков Франко является вполне ясным", - сказал Пуэнте.

Напомним, предыдущее правительство во главе с Мариано Рахоем не стало переносить захоронение, несмотря на призывающую к этому парламентскую резолюцию, передает ТАСС.

Ранее активисты выступали за превращение комплекса Долина павших в центр памяти жертв франкизма. Диктатор управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет. Комплекс, в котором находятся его останки, начали строить заключенные по его приказу как монумент памяти всех погибших в гражданской войне.