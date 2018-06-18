В шведском Мальме произошла стрельба

СЕГОДНЯ 23:06 2018-06-18T23:06:45+03:00

По сведениям полиции, в результате инцидента пострадали четыре человека

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба.

Как сообщает сайт местных правоохранительных органов, в результате происшествия пострадали четыре человека. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Известно, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции и представители скорой помощи. Полицейские оцепили место происшествия. Начато расследование случившееся.

Как передает издание Aftonbladet, один из очевидцев рассказал, что он слышал многократные выстрелы из автоматического оружия.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе 2017 года произошла стрельба в доме профсоюзов в Мальме. В тот момент в здании находились от 70 до 100 человек.

«Нам сообщили о стрельбе, и полиция вместе со скорой помощью сразу поехала туда. Когда мы прибыли на место, выяснилось, что три человека ранены», - сообщила представитель полиции. По ее словам, двое из них пострадали серьезно, и их госпитализировали.