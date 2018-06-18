Гутерриш призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальной миграцией

СЕГОДНЯ 23:17 2018-06-18T23:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о борьбе с нелегальной миграцией, призвал не разделять детей и родителей. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь принципиально считает, что к беженцам и мигрантам всегда необходимо обращаться с уважением и достоинством, в соответствии с существующим международным правом", - сообщается в заявлении на фоне критики такой меры, применяемой администрацией американского президента Дональда Трампа.

По словам Дюжаррика, при разделении с родителями дети получают травму.

«Единство семей необходимо сохранять», - подчеркнули в ООН.

Напомним, ранее стало известно, что с 19 апреля по 31 мая 2018 года в США разлучили с родителями и отправили в спецприемники 1995 детей иностранцев, которые незаконно пересекли южную границу страны (преимущественно с Мексикой). Такая мера вызвала резкую критику в обществе. Среди критикующих даже выступила супруга президента США Меланья Трамп.