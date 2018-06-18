Шутка со львом едва не лишила туриста руки

18 Июнь 23:25 2018-06-18T23:28:26+03:00

Турист погладил льва и едва не лишился руки. В Южной Африке во время сафари турист решил проявить смелость. Повезло, что хищник был сыт и решил лишь припугнуть храбреца.

Изменить размер текста: A A

В ЮАР турист во время сафари решил «пошутить» и погладить льва. Но хищник юмора не оценил. Лев выразил своё недовольство оглушительным рёвом и обнажил клыки. Специалисты считают, что мужчине просто повезло - лев был сыт и решил лишь припугнуть «храбреца». Но если бы хищник был голоден, всё могло бы закончиться трагично. Во-первых, льву ничего не стоило отгрызть руку туриста. А во-вторых, царь зверей мог лапами выбить окно джипа и разорвать как смельчака, так и остальных любителей сафари.

- Когда люди ведут себя так безрассудно с дикими животными, то они получают по заслугам, - прокомментировал ситуацию для Daily Mail сафари-гид.

В комментариях к видео на YouTube также осудили «храбреца». Но отметили, что мужчина родился в рубашке.

Кстати, если бы лев всё же напал на человека в сафари-парке, с вероятностью 90% животное бы после этого усыпили.