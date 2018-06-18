Интернет-пользователи сообщили о сбое в работе Youtube

18 Июнь 23:47 2018-06-18T23:47:17+03:00

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В понедельник вечером, 18 июня, стало известно о сбое в работе Youtube. Так, проблемы были зафиксированы в европейской части России, в таких европейских странах, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Польша и Украина, а также на северо-востоке США.

Интернет-пользователи начали жаловаться на сбои в 22:27 мск, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работоспособность крупных интернет-ресурсов. Причем у 58% юзеров возникли трудности с просмотром видеороликов, еще у 30% не открывается сам сайт видеохостинга, а 10% не могут войти в свои аккаунты.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле стало известно о масштабном сбое в работе Youtube в России. Тогда проблемы возникли у интернет-пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и ряда других крупных городов нашей страны. При этом почти у половины юзеров (49%) не открывался сайт видеохостинга: у них не работала как веб-версия, так и мобильное приложение.