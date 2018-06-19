В Эквадоре назвали приемлемую цену на нефть

СЕГОДНЯ 00:08 2018-06-19T00:08:28+03:00

При этом и текущую стоимость черного золота в республике считают «адекватной»

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В Эквадоре, который является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), назвали цену на черное золото, которую считают приемлемой. Как заверил министр углеводородов республики Карлос Перес, текущая цена на нефть марки WTI в 66 долларов за баррель является «адекватной». Однако он признал, что было бы неплохо, если бы стоимость достигла 70 долларов за бочку.

«Текущая цена (на нефть) в 66 долларов адекватна. <…> Хорошо, если цена достигнет 70 (долларов за баррель)», - цитирует Переса РИА Новости.

Между тем, по состоянию на 00:00 мск вторника, 19 июня, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,27% - до 75,31 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на август к тому времени подорожали на 1,57% - до 65,81 доллара.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ОПЕК в своем июньском докладе отметила неопределенность поведения рынка во втором полугодии 2018 года. Так, в организации даже затруднились спрогнозировать спрос на свою нефть.