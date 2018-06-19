Футбольные фанаты устроили поджог на Никольской улице в Москве

СЕГОДНЯ 00:35 2018-06-19T00:35:21+03:00

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Как выяснилось, в минувшее воскресенье, 17 июня, на Никольской улице в Москве, которая во время чемпионата мира по футболу превратилась в настоящую стихийную фан-зону, было неспокойно. Так, по словам очевидцев, фанаты устроили там поджог. При этом в районе ЧП довольно долго стоял густой черный дым.

Стоит отметить, что неподалеку от места инцидента находились мексиканские фанаты: тогда они как раз праздновали победу своей сборной над Германией. Причем, как сообщают свидетели случившегося, правоохранители задержали одного из этих болельщиков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье на московском стадионе «Лужники» встречались сборные Германии и Мексики: эта игра стала первой в группе F ЧМ-2018. Причем действующие чемпионы мира сенсационно проиграли мексиканцам со счетом 1:0. При этом болельщики южноамериканского государства были безумно счастливы и шумно праздновали первую победу своей национальной сборной на ЧМ-2018.