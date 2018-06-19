В Белом доме заявили о начале создания военно-космических сил США

СЕГОДНЯ 01:23 2018-06-19T01:25:49+03:00

При этом в американской администрации заверили, что эту работу планируется продолжать

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В Вашингтоне рассказали, на каком этапе находится создание военно-космических сил США. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, американские власти только начали реализовывать этот проект, но планируют продолжать эту работу.

«Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с Пентагоном и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло», - приводит слова Сандерс Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 18 июня, президент США Дональд Трамп поручил американскому министерству обороны немедленно начать создание военно-космических сил, которые по его словам, должны стать полноценной «шестой ветвью вооруженных сил Соединенных Штатов». Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон стремится стать лидером в космосе и не хочет «плестись» за Россией и Китаем.