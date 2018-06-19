2018-06-19T01:25:49+03:00
В мире

В Белом доме заявили о начале создания военно-космических сил США

При этом в американской администрации заверили, что эту работу планируется продолжать
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Белом доме заявили о начале создания военно-космических сил СШАВ Белом доме заявили о начале создания военно-космических сил СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Вашингтоне рассказали, на каком этапе находится создание военно-космических сил США. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, американские власти только начали реализовывать этот проект, но планируют продолжать эту работу.

«Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с Пентагоном и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло», - приводит слова Сандерс Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 18 июня, президент США Дональд Трамп поручил американскому министерству обороны немедленно начать создание военно-космических сил, которые по его словам, должны стать полноценной «шестой ветвью вооруженных сил Соединенных Штатов». Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон стремится стать лидером в космосе и не хочет «плестись» за Россией и Китаем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдепе рассказали о переговорах Лаврова и Помпео по Сирии
Скончался один из пострадавших при стрельбе в шведском Мальме
Рэпер XXXTentacion скончался после покушения
Климкин поблагодарил Евросоюз за продление «крымских» санкций
Футбольные фанаты устроили поджог на Никольской улице в Москве
В Эквадоре назвали приемлемую цену на нефть
Интернет-пользователи сообщили о сбое в работе Youtube
Шутка со львом едва не лишила туриста руки
ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием
Гутерриш призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальной миграцией
В шведском Мальме произошла стрельба
Новое правительство Испании может перенести останки Франко из Долины павших близ Мадрида
Медведев подписал распоряжение о направлении на развитие Дальнего Востока 54 млрд рублей
За прошедшую неделю рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Геннадия Рождественского
Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил
В Индонезии после крушения парома пропали десятки человек
Россия и Украина договорились вместе посетить осужденных в двух странах
Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время