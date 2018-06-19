2018-06-19T02:17:50+03:00
В мире

Скончался один из пострадавших при стрельбе в шведском Мальме

Еще четыре человека остаются в больнице
Дарья ИВАШКИНА
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Правоохранители работают на месте преступления в шведском МальмеПравоохранители работают на месте преступления в шведском МальмеФото: REUTERS
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В ночь на вторник, 19 июня, стало известно, что скончался один из пострадавших при стрельбе, произошедшей в шведском Мальме в минувший понедельник вечером. Как уточнили в местной полиции, речь идет о 18-летнем молодом человеке

«Один из раненых - 18-летний мужчина, скончался в больнице», - говорится в сообщении, распространенном правоохранителями.

При этом еще четыре человека, которые также получили ранения в результате стрельбы, по-прежнему остаются в больнице.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник вечером, 18 июня, неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо интернет-кафе в центре Мальме. В итоге ранения получили в общей сложности пять человек, всех их доставили в больницу. Кстати, стоит отметить, что, по данным местных СМИ, трое из пострадавших известны в криминальной среде.

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