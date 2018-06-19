2018-06-19T02:45:04+03:00
В мире

В Госдепе рассказали о переговорах Лаврова и Помпео по Сирии

В частности, в ходе беседы глава американского внешнеполитического ведомства заявил о приверженности сохранению зоны деэскалации в арабской республике
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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В Вашингтоне рассказали о телефонном разговоре госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшемся в минувший понедельник, 18 июня. Так, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт подтвердила, что стороны обсудили вопросы, касающиеся Сирии и российско-американских отношений.

Причем в ходе разговора Помпео заверил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены соглашению о зоне деэскалации на юго-западе Сирии, которое было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в июле прошлого год, сообщается на сайте госдепартамента США.

Напомним, в июле 2017 года прошла первая личная встреча Путина и Трампа. Главы двух государств провели переговоры на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. В частности, как сообщал сайт kp.ru, тогда политики попытались найти путь к миру в Сирии.

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