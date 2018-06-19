СМИ узнали о планах Ким Чен Ына посетить Пекин

СЕГОДНЯ 04:53 2018-06-19T04:53:40+03:00

Как ожидается, северокорейский лидер лично проинформирует Си Цзиньпина о результатах своей встречи с Трампом

Изменить размер текста: A A

Японские СМИ узнали о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Пекин. По некоторым данным, глава КНДР должен прибыть в китайскую столицу уже в этот вторник, 19 июня. Как ожидается, высокопоставленный гость прилетит в Поднебесную на самолете.

Причем в ходе своего визита Ким Чен Ын намерен лично проинформировать председателя КНР Си Цзиньпина о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 12 июня в Сингапуре, и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества, пишет газета Nikkei Asian Review.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам тех переговоров американский и северокорейский лидеры подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.