2018-06-19T04:53:40+03:00
В мире

СМИ узнали о планах Ким Чен Ына посетить Пекин

Как ожидается, северокорейский лидер лично проинформирует Си Цзиньпина о результатах своей встречи с Трампом
Дарья ИВАШКИНА
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Японские СМИ узнали о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Пекин. По некоторым данным, глава КНДР должен прибыть в китайскую столицу уже в этот вторник, 19 июня. Как ожидается, высокопоставленный гость прилетит в Поднебесную на самолете.

Причем в ходе своего визита Ким Чен Ын намерен лично проинформировать председателя КНР Си Цзиньпина о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 12 июня в Сингапуре, и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества, пишет газета Nikkei Asian Review.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам тех переговоров американский и северокорейский лидеры подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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