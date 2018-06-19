СЕГОДНЯ 06:17 2018-06-19T06:17:50+03:00

Моряки со стоящего в Китае российского судна попросили помочь им вернуться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, а зарплата до сих пор не выплачена

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‍Российские моряки с судна «Петр Великий», стоящего на ремонте в китайском Шанхае, направили в Российский профсоюз моряков (РПСМ) письмо с просьбой помочь им в возвращении на родину. Как уточнили в профсоюзе, к ним обратились семеро членов экипажа судно, принадлежащего ОАО «Мурманское морское пароходство».

«Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПСМ.

Также там отмечается, что профком уже связался с владельцем балкера. В результате, как выяснилось, в настоящее время уже готовится смена семи членов экипажа, подавших заявления..

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне о помощи просили моряки судна Tredecim, брошенные судовладельцем в Японии. Застрявшие за границей россияне направили письма в профсоюз и генконсульство РФ.