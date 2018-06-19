Китай пригрозил США решительными мерами в случае введения новых пошлин

СЕГОДНЯ 06:38 2018-06-19T06:39:04+03:00

В Пекине обвинили Вашингтон в «давлении и шантаже»

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В КНР пообещать симметрично ответить США в случае, если американские власти введут новые пошлины в отношении китайских товаров.

Как заметили в Минкоммерции Поднебесной, именно Вашингтон «начал торговую войну и нарушил законы рынка». При этом Пекин считает, что действия Соединенных Штатов являются «давлением и шантажом» и наносят ущерб интересам всего мира.

«Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайской стороне ничего не останется, кроме как адекватно отреагировать, прибегнув к мерам как количественного, так и качественного характера», - говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на 200 миллиардов долларов. Как пояснил тогда хозяин Белого дома, Вашингтон пойдет на такой шаг, если Пекин «откажется менять свой подход к торговле».