2018-06-19T07:08:28+03:00
В мире

Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Самолет лидера КНДР приземлился в аэропорту китайской столицы во вторник утром
Дарья ИВАШКИНА
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Автомобиль северокорейского лидера Ким Чен Юна в ПекинеАвтомобиль северокорейского лидера Ким Чен Юна в ПекинеФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Пекин. Самолет авиакомпании «Коре», на котором ранее в июне глава КНДР летал в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в международном аэропорту китайской столицы во вторник утром, 19 июня.

По некоторым данным, визит руководителя Северной Кореи в Поднебесную продлится два дня - 19 и 20 июня, пишет газета Nikkei Asian Review.

Причем, как сообщал сайт kp.ru, ранее местные СМИ выяснили, что в Пекине Ким Чен Ын планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы лично проинформировать его о результатах своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая прошла 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

Кстати, напомним, северокорейский руководитель совсем недавно уже был в Китае. Он приезжал в Поднебесную в марте. Это была его первая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году.

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