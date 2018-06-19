2018-06-19T08:20:11+03:00
В мире

Американские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в краже секретных сведений

Джошуа Адама Шульте подозревают в передаче организации WikiLeaks информации, имеющей отношение к национальной безопасности
Денис СУХОВ
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Американские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в краже секретных сведенийАмериканские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в краже секретных сведенийФото: REUTERS
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Прокуратура южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения экс-сотруднику ЦРУ Джошуа Адаму Шульте в краже секретной государственной информации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Шульте использвал свой допуск к системам ЦРУ, чтобы похитить секретные сведения и передать их третьим лицам.

«Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам в связи с предполагаемой кражей секретной информации из ЦРУ, касающейся национальной обороны, и передачей этих материалов организации, которая намерена публично распространить конфиденциальные секретные данные государственной важности», - говорится в релизе прокуратуры.

В мае этого года газета The Washington Post сообщила, что власти США подозревают Шульте в передаче секретной информации организации Wikileaks. В заявлении прокуратуры это название не фигурирует, там указанная структура названа как «Организация-1».

По данным издания, в 2017 Шульте передал Wikileaks секретные документы из внутренних архивов ЦРУ. В частности, в них описываются программные средства, с помощью которых разведывательное управление осуществляет хакерские атаки и электронную слежку.

В августе прошлого года правоохранители провели обыск в квартире Шульте, ознакомились с личными записями и материалами на его компьютере. При этом у него обнаружили детскую порнографию, за хранение которой Шульте был арестован и до сих пор содержится в тюрьме на Манхэттене.

Переданные Шульте секретные сведения публиковались сайтом Wikileaks с марта 2017 года под названием Vault 7. Речь идет о 8,7 тысячах документов и файлов из изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Публикация стала крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства.

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