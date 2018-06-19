2018-06-19T08:38:25+03:00
Политика

Посольство РФ: США не имеют морального права осуждать Россию за преследование экстремистов

В дипмиссии подчеркнули, что Москва «отвергает любые попытки вмешательства» в свои внутренние дела
Денис СУХОВ
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Здание посольства РФ в ВашингтонеЗдание посольства РФ в ВашингтонеФото: ! Соцсети
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Российское посольство в США прокомментировало призыв представителя Госдепартамента Хезер Науэрт освободить более 150 политических заключенных и узников совести, которые якобы содержатся под стражей в РФ.

«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», - говорится в заявлении дипмиссии.

В свою очередь посольство РФ призвало власти США вернуть на родину россиян, «неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов».

«В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц», - добавили дипломаты.

Также в заявлении подчеркивается, что Россия уже неоднократно отвечала на «пропагандистские призывы» освободить тех или иных лиц, осужденных за тяжкие преступления, включая терроризм.

«Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать «островок безопасности» в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея», - заключили в посольстве.

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