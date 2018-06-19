Летчик Ярошенко рассказал об условиях содержания в новой тюрьме‍

СЕГОДНЯ 09:45 2018-06-19T09:46:02+03:00

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Отбывающий заключение в США российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что условия содержания в новой тюрьме, куда его перевели накануне, намного хуже предыдущего пенитенциарного учреждения. Кроме того, по словам Ярошенко, для его перевода из Форта-Дикс (штат Нью-Джерси) в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут) не было никаких объективных оснований.

"Для моего перевода не было никаких оснований. Это не было случайным совпадением. Речь идет о спланированной акции. Все началось с того, что в тюрьме Форт-Дикс на меня постоянно оказывалось давление со стороны офицеров, отвечающих за порядок", - заявил Ярошенко в интервью газете «Известия».

Кроме того, летчик рассказал, что на него оказывалось давление в прошлой тюрьме. По всему чувствовалась, что его намеренно «выдавливали» их Форта-Дикс.

"Все было сделано для того, чтобы от меня избавиться. Я до последнего дня боролся за то, чтобы меня оставили в Нью-Джерси, писал письма, в том числе и директору Форт-Дикс. Безуспешно. К тому же меня отправили в карцер из-за "лживого рапорта" офицеров. ", - подчеркнул Ярошенко.

Как сообщалось, россиянина перевели в пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности в Данбери, рассчитанное на содержание более 1,4 тыс. заключенных как мужчин, так и женщин. До этого он отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. Мать Ярошенко неоднократно писала письма в американскую администрацию с просьбой освободить ее сына. Но безуспешно. Любовь Ярошенко скончалась в мае 2017 года.