2018-06-19T09:46:02+03:00
В мире

Летчик Ярошенко рассказал об условиях содержания в новой тюрьме‍

Россиянин раскрыл причины его перевода из Форта-Дикс в тюрьму города Данбери
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российский летчик Константин Ярошенко, задержанный в Либерии и обвиняемый прокуратурой Нью-Йорка в контрабанде кокаина. Фото ИТАР-ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко, задержанный в Либерии и обвиняемый прокуратурой Нью-Йорка в контрабанде кокаина. Фото ИТАР-ТАССФото: другой источник.
Изменить размер текста:

Отбывающий заключение в США российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что условия содержания в новой тюрьме, куда его перевели накануне, намного хуже предыдущего пенитенциарного учреждения. Кроме того, по словам Ярошенко, для его перевода из Форта-Дикс (штат Нью-Джерси) в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут) не было никаких объективных оснований.

"Для моего перевода не было никаких оснований. Это не было случайным совпадением. Речь идет о спланированной акции. Все началось с того, что в тюрьме Форт-Дикс на меня постоянно оказывалось давление со стороны офицеров, отвечающих за порядок", - заявил Ярошенко в интервью газете «Известия».

Кроме того, летчик рассказал, что на него оказывалось давление в прошлой тюрьме. По всему чувствовалась, что его намеренно «выдавливали» их Форта-Дикс.

"Все было сделано для того, чтобы от меня избавиться. Я до последнего дня боролся за то, чтобы меня оставили в Нью-Джерси, писал письма, в том числе и директору Форт-Дикс. Безуспешно. К тому же меня отправили в карцер из-за "лживого рапорта" офицеров. ", - подчеркнул Ярошенко.

Как сообщалось, россиянина перевели в пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности в Данбери, рассчитанное на содержание более 1,4 тыс. заключенных как мужчин, так и женщин. До этого он отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. Мать Ярошенко неоднократно писала письма в американскую администрацию с просьбой освободить ее сына. Но безуспешно. Любовь Ярошенко скончалась в мае 2017 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений
Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств
В России появятся подразделения морской полиции
Ученые нашли самые древние следы курения
Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства
Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами
Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России
В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском Мальме
Сейсмологи фиксируют повторные подземные толчки после мощного землетрясения в Японии
Рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордного значения с начала его президентства
Посольство РФ: США не имеют морального права осуждать Россию за преследование экстремистов
Американские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в краже секретных сведений
Погода в Москве 19 июня: Переменная облачность, днем возможна гроза
«Готов»: Форвард сборной Египта Салах обратился к болельщикам накануне мачта с Россией
Ким Чен Ын прибыл в Пекин
Китай пригрозил США решительными мерами в случае введения новых пошлин
Моряки со стоящего в Китае российского судна попросили помочь им вернуться на родину
Сенат США одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за закупок С-400
Посольство РФ в США подтвердило подготовку визита американских сенаторов в Москву
СМИ узнали о планах Ким Чен Ына посетить Пекин
Трамп пригрозил ввести пошлин на китайские товары еще на $200 млрд
Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 млрд
Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию
В Госдепе рассказали о переговорах Лаврова и Помпео по Сирии
Скончался один из пострадавших при стрельбе в шведском Мальме