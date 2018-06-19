В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском Мальме
В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском городе Мальмё. Об этом сообщили в местной полиции.
Врачи не смогли спасти жизнь 29-летнему мужчине, который получил тяжелые ранения.
Ранее в больнице скончался от полученных ранений другой пострадавший при стрельбе в Мальмё — 18-летний молодой человек.
О состоянии еще трех раненых в перестрелке пока не сообщается.
Как сообщал сайт «КП», вечером в понедельник неизвестные открыли огонь из автомобиля по посетителям интернет-кафе на улице Дротнингаттан в центре Мальмё, после чего немедленно скрылись с места преступления.
Отмечается, что нападавшие использовали автоматическое оружие — очевидцы сообщили о 15-20 выстрелах. В результате атаки пострадали пять человек, двое из них скончались в больнице от полученных ранений.
Полиция не считает, что инцидент имеет какое-либо отношение к террористической деятельности — скорее всего, речь идет о разборках местных банд. Трое из пострадавших в кафе хорошо известны в криминальной среде.