СЕГОДНЯ 09:49 2018-06-19T09:49:58+03:00

В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском Мальме Фото: REUTERS

В ночь на вторник в Мальме неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по посетителям интернет-кафе

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В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском городе Мальмё. Об этом сообщили в местной полиции.

Врачи не смогли спасти жизнь 29-летнему мужчине, который получил тяжелые ранения.

Ранее в больнице скончался от полученных ранений другой пострадавший при стрельбе в Мальмё — 18-летний молодой человек.

О состоянии еще трех раненых в перестрелке пока не сообщается.

Как сообщал сайт «КП», вечером в понедельник неизвестные открыли огонь из автомобиля по посетителям интернет-кафе на улице Дротнингаттан в центре Мальмё, после чего немедленно скрылись с места преступления.

Отмечается, что нападавшие использовали автоматическое оружие — очевидцы сообщили о 15-20 выстрелах. В результате атаки пострадали пять человек, двое из них скончались в больнице от полученных ранений.

Полиция не считает, что инцидент имеет какое-либо отношение к террористической деятельности — скорее всего, речь идет о разборках местных банд. Трое из пострадавших в кафе хорошо известны в криминальной среде.