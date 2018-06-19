2018-06-19T10:20:36+03:00
Экономика

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России

Количество регионов, где индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4% или ниже, в мае текущего года достигло 84
Евгений ЧЕРНЕНКО
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МЭР сообщило о замедлении инфляции в РоссииМЭР сообщило о замедлении инфляции в РоссииФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Министерство экономического развития и торговли России подготовило доклад «Картина инфляции», из которого следует, что количество регионов, в которых индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4%, в мае увеличилось до 84. Причем в некоторых из них снижение произошло на 6-7%.

В то же время, в столичном регионе наблюдается регресс. Так, в Московской области инфляция наоборот - превысила 4%. Ее уровень составил 4,1%. Самая низкая инфляция в мае зафиксирована в Дагестане. Уровень потребительских цен в республике вырос на 0,3%.

В свою очередь, комментируя картину, в Центробанке отметили, что к концу года рост цен увеличится из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Кроме того, увеличение НДС прибавит дополнительные 1,5 п. п. к росту цен. При этом пенсионная реформа влияния на инфляцию пока не окажет, уверен макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов, сообщает газета «Известия».

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