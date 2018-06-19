Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами

СЕГОДНЯ 10:32 2018-06-19T10:32:15+03:00

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Российский Минтранс обновил стандарты-рекомендации обслуживания пассажиров наземного транспорта. Согласно поправкам, которые будут внесены в уже существующие критерии, во всех автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в маршрутных такси теперь должны быть кондиционеры и печки.

Помимо этого, в стандарте транспортного обслуживания граждан содержаться еще целый ряд любопытных пунктов. Так, к примеру, будет снижена численность людей, которых можно перевозить в транспорте стоя, до трех человек на квадратный метр свободной площади салона.

Кроме того, в обязательном порядке на остановках общественного транспорта должны будут появиться защиты от осадков, они также должны быть доступны для маломобильных граждан, сообщает газета "Известия".

В то же время, эксперты скептически оценивают инициативу Министерства транспорта, считая, что все вышеприведенные идеи нужно не рекомендовать, а закреплять законодательно.

«Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать. Поэтому я считаю, что данный стандарт необходимо закрепить как обязательный, хотя бы постановлением правительства России», — заявил изданию вице-президент организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский.