2018-06-19T11:09:50+03:00
Экономика

Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств

Руководители регионов будут иметь доступ к данным, которые записаны на метках препаратов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарствМинфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарствФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глав российских регионов могут скоро наделить полномочиями отслеживать госзакупки лекарств с помощью специальной системы маркировки. С таким предложением выступало Министерство финансов России.

В частности, руководители регионов будут иметь доступ к данным, которые записаны на метках препаратов (о дате и месте производства, а также цене и местонахождении в реальном времени).

Отметим, что в настоящее время информация открыта только для представителей Федеральной налоговой службы (ФНС).

Для начала, как отмечают в финансовом ведомстве, пилотный проект доступа глав региональных властей к данным госзакупок лекарственных препаратов планируется реализовать в Москве. Эксперты полагают, что таким образом субъекты смогут следить за эффективностью закупок для лечебных учреждений, сообщает газета «Известия».

К слову, проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в РФ в феврале прошлого года. С 2020 года она станет обязательной. Сейчас производители добровольно размещают на упаковках лекарственных средств двухмерный код в формате DataMatrix, в котором записано, время и место выпуска лекарства, его срок годности и цены на разных этапах, а также другая информация.

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