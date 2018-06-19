2018-06-19T11:15:35+03:00
Общество

Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений

Две трети респондентов заявили о необходимости сократить повседневные расходы
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбереженийОпрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений
Изменить размер текста:

Почти половина россиян (48%) считают банки лучшим местом для хранения сбережений, при этом почти треть (30%), напротив, уверены, что вклады из банков сейчас лучше забрать. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в феврале положить все свободные средства в банк были готовы 51% опрошенных.

«Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)», - отметили социологи.

При этом индекс кредитного доверия остался на уровне прошлых месяцев. Около 67% россиян не готовы взять кредит в банке, и только 18% уверены, что сейчас благоприятное время для крупных займов.

Почти треть (29%) респондентов готовы совершать крупные покупки в данный период времени, половина опрошенных (52%) придерживаются противоположного мнения.

«Последние показатели розничного оборота дают повод для осторожного оптимизма, однако картина, сложившаяся в общественном сознании, не столь однозначна. Общество настраивается тратить поменьше, а оставшиеся деньги - доверить банку», - прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29-30 мая 2018 года среди 2000 респондентов методом телефонного интервью. Максимальная погрешность не превышает 2,5%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств
В России появятся подразделения морской полиции
Ученые нашли самые древние следы курения
Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства
Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами
Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России
В больнице скончался второй пострадавший при стрельбе в шведском Мальме
Летчик Ярошенко рассказал об условиях содержания в новой тюрьме‍
Сейсмологи фиксируют повторные подземные толчки после мощного землетрясения в Японии
Рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг рекордного значения с начала его президентства
Посольство РФ: США не имеют морального права осуждать Россию за преследование экстремистов
Американские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в краже секретных сведений
Погода в Москве 19 июня: Переменная облачность, днем возможна гроза
«Готов»: Форвард сборной Египта Салах обратился к болельщикам накануне мачта с Россией
Ким Чен Ын прибыл в Пекин
Китай пригрозил США решительными мерами в случае введения новых пошлин
Моряки со стоящего в Китае российского судна попросили помочь им вернуться на родину
Сенат США одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за закупок С-400
Посольство РФ в США подтвердило подготовку визита американских сенаторов в Москву
СМИ узнали о планах Ким Чен Ына посетить Пекин
Трамп пригрозил ввести пошлин на китайские товары еще на $200 млрд
Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 млрд
Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию
В Госдепе рассказали о переговорах Лаврова и Помпео по Сирии
Скончался один из пострадавших при стрельбе в шведском Мальме