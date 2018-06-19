Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений

СЕГОДНЯ 11:15 2018-06-19T11:15:35+03:00

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Почти половина россиян (48%) считают банки лучшим местом для хранения сбережений, при этом почти треть (30%), напротив, уверены, что вклады из банков сейчас лучше забрать. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в феврале положить все свободные средства в банк были готовы 51% опрошенных.

«Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)», - отметили социологи.

При этом индекс кредитного доверия остался на уровне прошлых месяцев. Около 67% россиян не готовы взять кредит в банке, и только 18% уверены, что сейчас благоприятное время для крупных займов.

Почти треть (29%) респондентов готовы совершать крупные покупки в данный период времени, половина опрошенных (52%) придерживаются противоположного мнения.

«Последние показатели розничного оборота дают повод для осторожного оптимизма, однако картина, сложившаяся в общественном сознании, не столь однозначна. Общество настраивается тратить поменьше, а оставшиеся деньги - доверить банку», - прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29-30 мая 2018 года среди 2000 респондентов методом телефонного интервью. Максимальная погрешность не превышает 2,5%.