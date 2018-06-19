В США в перестрелке погиб второй рэпер за сутки

СЕГОДНЯ 11:40 2018-06-19T11:43:17+03:00

Джимми Уопо доставили в критическом состоянии в больницу, где он скончался он полученных ранений

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Во вторник в США застрелили 21-летнего рэпера Джимми Уопо. Инцидент произошел в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Об этом сообщают местные СМИ.

Прибывшая на вызов полиция обнаружила тяжело раненного исполнителя и еще одного пострадавшего на улице Уили-авеню. По всей видимости их расстреляли из проежавшего мимо автомобиля.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где Уопо скончался от полученных ран. Смерть артиста подтвердила его менеджер Тэйлор Мэглин.

Состояние второго пострадавшего остается стабильным, его личность не раскрывается.

По данным правоохранителей, инцидент является единичным случаем и стрелявшие не планируют новых нападений. Также отмечается, что Уопо имел проблемы с законом и несколько раз задерживался за хранение наркотиков. Сам рэпер утверждал, что до этого в него стреляли по меньшей мере шесть раз.

Как сообщал сайт «КП», ранее в Майами застралели рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion. Злоумышленник в маске открыл огонь в момент, когда артист вышел из автосалона и направлялся к своему автомобилю.