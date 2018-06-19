Нацполиция применила слезоточивый газ против митингующих в Киеве шахтеров

СЕГОДНЯ 12:36 2018-06-19T12:38:29+03:00

Протестующие горянки и ветераны Афганской войны попытались ворваться в здание Верховной Рады

Изменить размер текста: A A

Полиция Киева применила спецсредства против протестующих у Верховной Рады шахтеров и ветеранов Афганской войны. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что шахтеры вышли на митинг, требуя надлежащего финансирования угледобывающей отрасли. По данным Независимого профсоюза горняков, задолженность по зарплате перед шахтерами государственных предприятий составляет более 760 млн гривен.

В свою очередь ветераны Афганской войны и силовых структур добиваются восстановления социальных гарантий и льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Протестующие прорвали полицейский кордон и попытались ворваться в здание Верховной Рады. В итоге силовики применили против них слезоточивый газ, также в ход пошли и дубинки.

"Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки", - сообщила корреспондент телеканала "Прямой".