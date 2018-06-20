В Барнауле установят памятник Роберту Рождественскому

СЕГОДНЯ 06:00 2018-06-19T12:43:29+03:00

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«Рождественские чтения» пройдут 21-23 июня. Почетными гостями фестиваля станут Екатерина Рождественская, актеры Максим Аверин и Анна Якунина, певец Владислав Косарев, поэт Виктор Кирюшин.

21 июня жителей и гостей Барнаула приглашают в концертный зал «Сибирь», где прозвучат песни на стихи Роберта Рождественского. 23 июня мероприятия продолжатся на родине поэта в селе Косиха, где запланировано открытие памятника известному поэту. Скульптура изготовлена по просьбе дочерей Роберта Рождественского знаменитым скульптором Зурабом Церетели.

В 15 часов на Яру любви жителей и гостей Косихи ждет концертная программа «Притяжение земли», торжественная церемония вручения Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского, фестиваль национальных культур и межрайонный песенный и поэтический фестивали, народное гуляние и др.

Ожидается участие в мероприятиях фестиваля врио Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.