В Барнауле установят памятник Роберту Рождественскому
«Рождественские чтения» пройдут 21-23 июня. Почетными гостями фестиваля станут Екатерина Рождественская, актеры Максим Аверин и Анна Якунина, певец Владислав Косарев, поэт Виктор Кирюшин.
21 июня жителей и гостей Барнаула приглашают в концертный зал «Сибирь», где прозвучат песни на стихи Роберта Рождественского. 23 июня мероприятия продолжатся на родине поэта в селе Косиха, где запланировано открытие памятника известному поэту. Скульптура изготовлена по просьбе дочерей Роберта Рождественского знаменитым скульптором Зурабом Церетели.
В 15 часов на Яру любви жителей и гостей Косихи ждет концертная программа «Притяжение земли», торжественная церемония вручения Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского, фестиваль национальных культур и межрайонный песенный и поэтический фестивали, народное гуляние и др.
Ожидается участие в мероприятиях фестиваля врио Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.