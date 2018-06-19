2018-06-19T12:51:25+03:00
Политика

Песков: У Путина пока нет в графике совещания по поводу пенсионной реформы

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что администрация главы государства еще на выработала свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с правительством по поводу работы над пенсионной реформой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет, в графике нет таких планов», - цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщал сайт «КП», ранее официальный представитель Кремля заявил, что у президентской администрации пока нет своей позиции по пенсионной реформе, которая еще не приняла свои окончательные очертания.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле получают всю информацию о работе над реформой, но «ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертизы».

Как сообщал сайт «КП», 16 июня правительство внесло в Государственную Думу законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В случае принятия инициативы, поэтапные изменения могут стартовать уже в 2019 году.

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