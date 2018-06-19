Вам просто не повезло в знакомстве: Федорова ответила разочаровавшемуся в красоте русских женщин западному журналисту

СЕГОДНЯ 13:14 2018-06-19T13:14:29+03:00

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На скандал, разгоревшийся после того, как швейцарский журналист, освещающий в Тольятти ЧМ-2018, Рене Вебер посетовал на нехватку красивых женщин в России, обратила внимание обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Русская красавица прокомментировала сомнения швейцарца в красоте россиянок, заявив, что «не стоит делать язвительные выводы, если тебе просто не повезло в знакомстве».

«Не знаю, что позволило данному господину сделать такой вывод. То, о чем он пишет, это неправда. Наша славянская красота как была, так есть и будет. Красивых девушек много и в Москве, и в провинции. Наши женщины одни из самых красивых. Мне кажется, что ему просто не повезло», - сказала российская «Мисс Вселенная».

Рене швейцарский журналист Рене Вебер, который прилетел на ЧМ-2018 и остановился в Тольятти, написал в своем материале для издания Die Südostschweiz о недостатве красивых женщин в России. Статью он назвал «Где прекрасные Ольги с Волги?».

«Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Однако Тольятти, должно быть, как раз и является исключением из правил», - посетовал швейцарец.

Однако понимания у читателей его материал не вызвал. Статью назвали гнусным пасквилем, а самого Вебера обвинили в сексизме, пишет «Ридус».

Чемпионат мира пофутболу-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир с участием 32 команд продится до 15 июля, когда и состоится финал.