У Верховной Рады произошли столкновения митингующих с полицией: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:29 2018-06-19T13:29:29+03:00

В правоохранительных органах заявили о задержании одного из участников акции протеста

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В Киеве в результате столкновения полиции с митингующими шахтерами и ветеранами-афганцами у Верховной рады есть пострадавшие, их число уточняется. Об этом сообщили в главном столичном управлении Нацполициию

«Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих, доставлен в райуправление», - цитирует сообщение главка «Интерфакс-Украина».

Кроме того, сообщается о как минимум одном пострадавшем из числа полицейских.

По данным правоохранительных органов, у здания Верховной Рады находятся до 1,5 тысячи протестующих и 500 полицейских.

Как сообщал сайт «КП», ранее украинские шахтеры и ветераны Афганской войны вышли на митинг в Киеве, требуя ликвидации задолженностей по зарплатам и восстановления социальных гарантий.

Участники протеста прорвали первую линию оцепления у Верховной Рады и вступили в противостояние с полицией. В ответ силовики применили дубинки и слезоточивый газ.

По даныным местных СМИ, в настоящее время обстановка у здания украинского парламента успокоилась, на переговоры к протестующим вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Геращенко.

Участники митинга согласились создать инициативную группу, которая встретится с руководством парламента.