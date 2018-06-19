В Австралии умер самый старый орангутан на планете, живший в неволе

СЕГОДНЯ 13:43 2018-06-19T13:43:56+03:00

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В зоопарке города Перт на юге Австралии умер самый старый в мире орангутан. Примату было 62 года. При этом сотрудники зоопарка отмечают, что самку суматранского орангутана по кличке Пуан пришлось усыпить после осмотра ветеринаров. Медики выявили у примата множество возрастных заболеваний, которые плохо сказывались на качестве жизни престарелой обезьяны.

«Всегда крайне сложно принимать такие решения для любого животного. Но так нужно было поступить, чтобы дать достойно уйти пожилой Пуан», - цитирует слова сотрудников зоопарка Пятый канал.

При этом отмечается, что в неволе Пуан смогла прожить намного дольше, чем ее сородичи обычно живут в естественной среде. Дело в том, что в дикой природе орангутаны часто подвергаются опасности и их возраст, как правило, не достигает и до 50 лет.

Работники австралийского зоопарка заявляют, что Пуан прожила хорошую полноценную жизнь и родила 11 детей. А теперь ее потомки расселены по разным зоопаркам со всего мира.