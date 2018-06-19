Ученые: проживание в мегаполисах таит в себе смертельную опасность

СЕГОДНЯ 13:49 2018-06-19T13:49:49+03:00

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Американские ученые определили одну из главных опасностей для людей, которую таит в себе жизнь в крупных городах. Согласно выводам экспертов, которые они подтверждают рядом исследований, проживание в мегаполисе приводит к развитию рака груди.

Свои выводы специалисты из США основывают на том факте, что жители мегаполисов испытывают нехватку в получении солнечных лучей, достаточных для полноценной выработки в человеческом организме витамина D. Ученые из США пришли к выводу, что нехватка витамина D является причиной развития рака молочной железы.

Давая более развернутое представление о реально существующей проблеме, ученые объяснили, что большое количество витамина D в молоке обеспечивает выживаемость новорожденного, но по мере взросления человек должен сам получать этот микроэлемент. Эксперты считают, что в больших городах это сделать сложнее всего. Образ жизни в больших городах существенно отличается от жизни в поселках или городах поменьше уже из-за того, что жители заняты в разных сферах деятельности.

В качестве панацеи специалисты рекомендуют прогулки в дневное время суток. Это существенно увеличит количество необходимого витамина D. Однако сразу предупреждают — сломя голову кидаться принимать каждодневные солнечные ванны тоже не стоит: чрезмерное воздействие солнца на кожу вызывает ее раннее старение, а солнечная радиация может стать причиной развития рака кожи, пишут «Дни.ру».