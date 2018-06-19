Ушаков рассказал о содержании письма Ким Чен Ына президенту РФ
В письменном послании лидера КНДР Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину говорилось о стремлении Пхеньяна поддерживать высокоуровневые контакты с Москвой. Однако никакой конкретной информации касательно возможной встречи глав государств там не было.
Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты на высшем уровне», - рассказал Ушаков.
Напомним, 14 июня председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам в ходе встречи с Владимиром Путиным передал ему письменное послание от Ким Чен Ына.
В ходе переговоров Путин подтвердил, что приглашает Ким Чен Ына посетить Россию с визитом для участия в Восточном экономическом форуме или в любое другое время, без привязки к международным мероприятиям.
«Можем согласовать это по линии МИДа», - добавил тогда российский лидер.