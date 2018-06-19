Ушаков рассказал о содержании письма Ким Чен Ына президенту РФ

СЕГОДНЯ 13:47 2018-06-19T13:47:32+03:00

Ким Ен Нам и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В своем послании северокорейский лидер отметил необходимость дальнейшего поддержания контактов, в том числе на высшем уровне

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В письменном послании лидера КНДР Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину говорилось о стремлении Пхеньяна поддерживать высокоуровневые контакты с Москвой. Однако никакой конкретной информации касательно возможной встречи глав государств там не было.

Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты на высшем уровне», - рассказал Ушаков.

Напомним, 14 июня председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам в ходе встречи с Владимиром Путиным передал ему письменное послание от Ким Чен Ына.

В ходе переговоров Путин подтвердил, что приглашает Ким Чен Ына посетить Россию с визитом для участия в Восточном экономическом форуме или в любое другое время, без привязки к международным мероприятиям.

«Можем согласовать это по линии МИДа», - добавил тогда российский лидер.