«Размечтался»: Пушков прокомментировал слова Кравчука о добровольной «сдаче» Крыма Россией

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-19T14:00:55+03:00

Сенатор отметил, что это Киеву следовало добровольно отказаться от Крыма в 1991 году, так как полуостров никогда не был украинским

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Киеву следовало добровольно отказаться от Крыма еще в 1991 году, так как полуостров никогда не был украинским. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия в будущем может добровольно отказаться от Крыма по экономическим причинам и вследствие международного давления.

«Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», - написал Пушков на своей странице в Твиттер.

Напомним, в 2014 году Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором такое решение поддержали 96,7% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.