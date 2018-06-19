«Не менее одного евро за килограмм»: ФТС предложила снизить пошлину на интернет-посылки до 20%

СЕГОДНЯ 14:30 2018-06-19T14:30:38+03:00

ФТС предложила снизить пошлину на интернет-посылки до 20%, но не менее одного евро за килограмм Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При этом ведомство хочет ввести сбор в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления

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Во вторник, 19 июня, Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о своих последних инициативах. Как выяснилось, специалисты ведомства действительно подготовили ряд предложений по выстраиванию новой модели регулирования интернет-торговли. В частности, ФТС настаивает на необходимости облагать пошлиной покупки любой стоимости из зарубежных интернет-магазинов, но при этом снизить единую ставку с 30% до 20%.

«ФТС был подготовлен ряд предложений <…>, в том числе об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования <…>; о снижении размера единой ставки таможенных пошлин, налогов до 20%, но не менее одного евро за килограмм; о введении сбора в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро», - цитирует сообщение Федеральной таможенной службы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до одной тысячи евро, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этих пределов взимается пошлина в размере 30% от стоимости товара.