Впервые с начала мая курс доллара на Московской бирже превысил 64 рубля

СЕГОДНЯ 14:38 2018-06-19T14:38:58+03:00

Евро также предпочел поддержать американца в его стремлении к росту

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Курс российского рубля по отношению в двум ведущим мировым валютам продолжает тенденцию к увеличению стоимости. По итогам торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс рубля к американскому доллару подрос на 68 копеек и составил 64,13 рубля, превысив показатель в 64 рубля впервые с 2 мая.

В свою очередь, курс евро также отказался проседать и предпочел поддержать американца в его стремлении к росту. На открытии торгов он вырос 43 копейки, составив 74,2 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $74,61 за баррель, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,67%, до отметки в 1082,22 пункта, и держится на уровне минимумов с 16 апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи также пошел на снижение и понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2216,944 пункта.