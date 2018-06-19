СЕГОДНЯ 15:07 2018-06-19T15:07:51+03:00

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Во вторник, 19 июня, появилась информация о том, что умер украинский поэт Иван Драч. Как выяснилось, он скончался в Феофании (так называют историческую местность, расположенную на территории Голосеевского района Киева). Писателю был 81 год.

Печальной новостью поделился кинокритик Сергей Трымбач. По его словам, в последнее время Драч тяжело болел. «Умер Иван Драч. Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако произошло то, что произошло», - написал Трымбач на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы, что в Киевской области. В 1962 году он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров при Госкино СССР в Москве. Тогда же Драч написал свои первые стихи, причем некоторые из них уже содержали критику советской власти.

В 1989 году писатель вместе с украинскими диссидентами Вячеславом Черноволом и Михаилом Горынем создал «Народный рух Украины за перестройку» (НРУ) и стал председателем этой первой официальной украинской антисоветской организации.