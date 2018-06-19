Владимир Путин прибыл в Минск на заседания Госсовета Союзного государства

СЕГОДНЯ 15:23 2018-06-19T15:23:30+03:00

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Президент РФ прибыл в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, он проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которых произойдет обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

В частности, президенты затронут темы взаимодействия в различных интеграционных проектах и на международных площадках.

По словам посла России в Минске Александра Сурикова, помимо Путина на заседание ВГС отправились премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также спикеры Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, повестка ВГС предусматривает анализ итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, а также утверждения ряда важных документов.

В их числе — перечень приоритетных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Стороны рассмотрят и вопрос о новой редакции военной доктрины Союзного государства. Предыдущая версия документа была принята еще в декабре 2001 года и требует корректировок в соответветствии с предложениями обеих стран.