Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

СЕГОДНЯ 15:39 2018-06-19T15:39:49+03:00

Ранее северокорейский лидер прилетел в Китай, чтобы лично проинформировать лидера Поднебесной об итогах саммита КНДР-США

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Судя по опубликованным кадрам, встреча прошла в Доме народных собраний КНР, куда Ким Чен Ын прибыл с супругой. Северокорейских гостей встречали Си Цзиньпин и первая леди Китая Пэн Лиюань.

Переговоры за закрытыми дверями начались сразу после непродолжительной церемонии приветствия. Их содержание пока не раскрывается, однако местные СМИ предполагают, что лидер Северной Кореи прибыл в Китай, чтобы лично уведомить Си Цзиньпина об итогах саммита КНДР-США, который состоялся в Сингапуре 12 июня.

Как сообщал сайт «КП», утров во вторник Ким Чен Ын прилетел в Пекин с двухдневным визитом на самолете государственной авиакомпании Air Koryo. Это уже третья поездка председателя КНДР в Поднебесную за последние три месяца.