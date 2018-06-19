2018-06-19T16:03:53+03:00
Экономика

Компания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительства

Финансовый директор Nord Stream 2 AG выступил на Российском нефтегазовом конгрессе
Денис СУХОВ
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Компания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительстваКомпания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG получила почти все трубы, необходимые для строительства газопровода. Об этом сообщил ее финансовый директор Пол Коркоран, выступая с презентацией на Российском нефтегазовом конгрессе.

«96% труб доставлено, 55% обетонировано», - уточнил Коркоран.

По его словам, Nord Stream 2 AG уже инвестировала в проект газопровода 4,5 млрд евро. Общий же объем вложений в строительство составит 9,5 млрд евро.

Коркоран добавил, что в настоящее время компания ожидает разрешения на строительство от Дании, которое должно поступить в ближайшее время.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток их России в Германию по дну Балтийского моря. Их общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент все страны, кроме Дании, выдали разрешение на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.

Поддержку проекту газопровода оказывает мощный альянс европейских энергетических корпораций, в первую очередь из Германии, Франции и Австрии.

Категорически против строительства строительства «Северного потока-2» выступает Украина — новый газопровод лишит Киев существенной части доходов от транзита российского газа. Также предотвратить реализацию проекта стремятся Польша и США, которые имеют свои амбициозные планы по поставкам сжиженного газа в Европу.

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