"Как дела, Ману?": Макрон поставил на место проявившего фамильярность подростка

СЕГОДНЯ 16:52 2018-06-19T16:52:53+03:00

Курьезный инцидент произошел во время торжеств по случаю 78-й годовщины призыва, произнесенного Шарлем де Голлем в 1940 году

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Курьезный случай с участием президента франции Эммануэля Макрона произошел во время проведения торжественной церемонии по случаю 78-й годовщины призыва, произнесенного Шарлем де Голлем в 1940 году. Во время общения с подростками, которые присутствовали на торжествах, один из ребят обратился к главе государства довольно фамильярно.

"Как дела, Ману?", выкрикнул подросток проходящему мимо него президенту Пятой республики, назвав его уменьшительным от Эммануель именем.

Подобное панибратское обращение в свой адрес президент Франции не смог стерпеть. С трудом сдерживая раздражение, Макрон сделал мальчишке замечание: "Ты можешь валять дурака, но сегодня, в день, когда исполняют "Марсельезу" и "Песню партизан", обращайся ко мне "господин президент", - сказал лидер французской нации.

После глава государства написал в Twitter, что уважение — "это минимум, что должно быть в стране", особенно 18 июня.

Церемония по случаю 78-й годовщины призыва, произнесенного Шарлем де Голлем в 1940 году, состоялась в департаменте О-де-Сен, куда прибыл Макрон. После нее глава государства решил пожать руки собравшимся гражданам, в частности, школьникам.

Каждый год во Франции, 18 июня, отмечается дата произнесения речи Шарлем де Голлем в 1940 году. Призыв послужил толчком для движения Сопротивления в ходе Второй мировой войны.