Якуб Блащиковски проведет сегодня свой сотый матч в составе сборной Польши
Стал известен состав сборной Польши на игру со борной Сенегала.
Польский футболист Якуб Блащиковски.Фото: REUTERS
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Согласно официальному протоколу матча, тренер сборной Польши Адам Навалка выбрал на игру с Сенегалом следующий состав.
Щесны (в), Пищек, Паздан, Сионек, Рыбус, Крыховяк, Зельински, Блащиковски, Милик, Гросицки, Левандовски (к).
Для правого полузащитника Якуба Блащиковски игра против Сенегала станет 100-й в составе польской сборной.
Тренер сенегальцев Алиу Сиссе решил выпустить на поле следующих игроков:
Хадим Н'Диайе (в), Ваг, Сане, Кулибале, Сане, Сарр, Альфред Н'Диайе, Гейе, Ньянг, Мане (к), Диуф.
За трансляцией встречи Польша - Сенегал вы можете следить здесь.
Напомним, что сегодня в группе H состоялся первый матч. Сборная Японии обыграла колумбийцев (2:1).