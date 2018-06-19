2018-06-19T17:57:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Якуб Блащиковски проведет сегодня свой сотый матч в составе сборной Польши

Стал известен состав сборной Польши на игру со борной Сенегала.
Платон СОЗОНТОВ
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Польский футболист Якуб Блащиковски.Польский футболист Якуб Блащиковски.Фото: REUTERS
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Согласно официальному протоколу матча, тренер сборной Польши Адам Навалка выбрал на игру с Сенегалом следующий состав.

Щесны (в), Пищек, Паздан, Сионек, Рыбус, Крыховяк, Зельински, Блащиковски, Милик, Гросицки, Левандовски (к).

Для правого полузащитника Якуба Блащиковски игра против Сенегала станет 100-й в составе польской сборной.

Тренер сенегальцев Алиу Сиссе решил выпустить на поле следующих игроков:

Хадим Н'Диайе (в), Ваг, Сане, Кулибале, Сане, Сарр, Альфред Н'Диайе, Гейе, Ньянг, Мане (к), Диуф.

За трансляцией встречи Польша - Сенегал вы можете следить здесь.

Напомним, что сегодня в группе H состоялся первый матч. Сборная Японии обыграла колумбийцев (2:1).

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