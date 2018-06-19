Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц

СЕГОДНЯ 17:54 2018-06-19T17:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц. Речь идет о документе, внесенном в мае на рассмотрение нижней палаты российского парламента группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Стоит отметить, что проект, который поддержали парламентарии, предлагает отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6.

Дело в том, что в настоящее время при расчете налога действует временный коэффициент, который предусматривает постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по рыночной стоимости. При этом величина этого коэффициента ежегодно увеличивается на 20%.

«Применение такого порядка исчисления налога на имущество физлиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте президент РФ Владимир Путин, оглашая свое послание Федеральному собранию, заявил, что налог на имущество должен быть справедливым. Как тогда отметил глава нашего государства, люди не должны платить за свои квартиры и землю по стоимости, значительно выше рыночной.