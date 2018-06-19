2018-06-19T18:20:10+03:00
В мире

Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС

В частности, Берлин и Париж выступают за значительное усиление европейской погранслужбы Frontex
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Во вторник, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причем в ходе этих переговоров, конечно же, поднималась и миграционная тема.

А по итогам беседы с главой Пятой республики Меркель заявила, что Берлин и Париж поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС и выступают за значительное усиление Frontex - агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.

«Мы поддерживаем планы Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ, и это означает, ни много ни мало, значительное усиление Frontex в плане персонала», - цитирует главу немецкого правительства РИА Новости.

Кроме того, канцлер заверила, что Германия и Франция «решительно настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС. А спустя пару дней появилась информация о том, что глава немецкого МВД Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) дали федеральному канцлеру две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции.

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