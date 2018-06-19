Робби Уильямс объяснил неприличный жест во время церемонии открытия ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 18:43 2018-06-19T18:43:35+03:00

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Британский певец Робби Уильямс объяснил свой жест во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), которая состоялась 14 июня на московском стадионе «Лужники».

По словам музыканта, он показал средний палец в камеру, чтобы продемонстрировать близкий старт мундиаля. Как заверил артист, он не знал, как еще показать, что до начала первого матча турнира осталось меньше минуты. «Я испытывал большое давление - всего одна минута, и я не знаю, как мне показать, что осталось всего полминуты. Поэтому я просто показал, что осталась одна минута до игры», - сказал Уильямс в эфире британского телеканала ITV.

При этом певец заметил, как важно было, выступая на церемонии открытия чемпионата, «не сделать ничего такого, что могло привести к международному скандалу». «И я справился с этим», - пошутил певец.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, главными звездами торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 были чемпион мира 1994-го и 2002 годов бразилец Роналду, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.