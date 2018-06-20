Театральные постановки в кремле и в монастыре увидят жители и гости Вологды
Фестиваль откроется 19 июня на Кремлевской площади Вологды. Вологжане и гости региона увидят более 20 постановок театральных коллективов из России, Чехии, ДНР, Болгарии и Армении.
Часть спектаклей, показанных на фестивале, заявлены в конкурсной программе в двух номинациях: спектакли, представленные на открытом воздухе в историко-архитектурной среде (Консисторский двор Вологодского кремля и Кирилло-Белозерский музей-заповедник); спектакли в традиционных театральных помещениях, отвечающие основной теме фестиваля «Театр и история», отображающие исторические события или исторических персонажей.
Учредителями фестиваля «Голоса истории» являются Правительство Вологодской области и Администрация города Вологды. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России, Вологодского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников. Театральный форум пройдет в Вологде, Череповце и Кириллове с 19 по 27 июня.
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