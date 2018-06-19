2018-06-19T19:11:52+03:00
Экономика

«Противоречат приказу суда»: в «Газпроме» прокомментировали действия «Нафтогаза» в Великобритании

Ранее в Киеве рассказали о разрешении лондонского суда заморозить активы российской компании
Дарья ИВАШКИНА
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В «Газпроме» прокомментировали действия «Нафтогаза» в ВеликобританииВ «Газпроме» прокомментировали действия «Нафтогаза» в ВеликобританииФото: REUTERS
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«Газпром» прокомментировал действия НАК «Нафтогаза Украины» по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Как заметили в холдинге, арест активов в Великобритании происходит вопреки приказу суда Швеции о приостановке исполнения вердикта, вынесенного в феврале по спору, касающегося соглашения на транзит российского газа через территорию незалежной.

«Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпрома».

Также там отмечается, что предприятие сможет представить подробные комментарии только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в его адрес.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 19 июня, «Нафтогаз Украины» заявил о том, что в минувший понедельник суд Лондона разрешил заморозить активы российского «Газпрома» в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража. Между тем чуть ранее стало известно, что суд Швеции приостановил процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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