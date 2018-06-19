Мохамед Салах выйдет в стартовом составе Египта на матч с Россией на ЧМ-2018
Стал известен состав египетской команды на игру Россия - Египет на ЧМ-2018
Мохамед Салах сыграет против России. Он - в стартовом составе на игру.Фото: REUTERS
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Главная звезда сборной Египта по футболу Мохамед Салах появится в стартовом составе команды на игру 2 тура чемпионата мира по футболу 2018 против команды России. Встреча пройдет сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Основной состав египетской команды был оглашен в твиттере сборной Египта.
Стартовый состав команды Египта на матч против России полностью выглядит так:
Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.
Встреча начнется в 21:00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург". Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.