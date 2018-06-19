Состав России на матч против Египта на ЧМ-2018: Артем Дзюба начнет игру в атаке вместо Смолова

СЕГОДНЯ 19:49 2018-06-19T19:49:10+03:00

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Тренерский штаб сборной России официально огласил стартовый состав команды на игру против сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года. В основе у нас - ряд перемен. Черышев и Дзюба, два героя прошлой встречи - начнут матч с первых минут. Смолов на этот раз поединок начнет в запасе.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев, Дзюба.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург". Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.